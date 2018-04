. L'allarme alla polizia è prima stato lanciato da via Orsa Minore, poi da via Belmonte Chiavelli: insieme agli agenti sono arrivati sul posto i sanitari del 118 e gli uomini dei nucleo Cinofilo della municipale.Entrambi si trovavano a piedi per strada quando sono stati avvicinati dal cane, probabilmente abbandonato nella zona.Il pitbull è stato rintracciato nei pressi del bar "Olimpia" e trasferito al canile municipale. Si dovrà accertare l'eventuale presenza di microchip per risalire ai proprietari.