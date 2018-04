Ritorna sulla scena uno dei classici del teatro internazionale: la Cooperativa Teatro Europa presenta “Andy & Norman”, pièce del geniale commediografo americano Neil Simon.

Una coppia di soci scapoli, Andy e Norman, impegnati in affari artistici, inevitabilmente e perennemente squattrinati. Una ragazza americana molto sportiva, in procinto di sposarsi con un marine. Una trama ricca di situazioni tutte al limite, esilaranti quanto paradossali.

La commedia viene rappresentata per la prima volta a Broadway, al Plymouth Theatre, il 21 dicembre 1966. Questa è interpretata da Anthony Perkins, nella parte di Andy, Richard Benjamin, nella parte di Norman, e Connie Stevens nella parte di Sophie. Il primo allestimento rimase in scena per 261 repliche.

In questa rappresentazione siciliana troveremo in scena Antonio Ribisi La Spina, che cura anche la regia, Leonardo Campanella e Tiziana Tumminello.

Lo spettacolo è già andato in scena al Teatro Don Bosco di Trapani ed al Garibaldi di Piazza Armerina e continuerà la tourné siciliana al Teatro Sant’Eugenio venerdì 27 e sabato 28 aprile alle 21:15 e domenica 29 alle 18:15.