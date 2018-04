Leali-progetto per Messina'.

MESSINA - Emilia Barrile, presidente del Consiglio comunale di Messina, che lo scorso gennaio si era autosospesa da Forza Italia (dove era confluita nel 2015, proveniente dal Pd), adesso ha formalmente abbandonato gli azzurri: "Quel percorso si è definitivamente concluso. Lascio un partito che non ha mostrato apertura al confronto, fino all'ultima riunione tenutasi a porte chiuse la scorsa settimana tra i suoi rappresentanti (eletti e non) al Royal. Non posso proseguire il mio percorso dentro FI, i cui autoinvestiti vertici sembrano sempre più attenti ad ascoltare solo se stessi". Barrile è anche candidata alla carica di sindaco alle prossime Amministrative con la lista '