PALERMO – Con delibera del 10 aprile scorso, la giunta regionale ha nominato. Il suo nome è stato propostoL’Ersu è l’ente della Regione Siciliana che gestisce i servizi per il diritto allo studio destinati agli studenti degli atenei. Le risorse che questo eroga vengono attribuite attraverso un concorso pubblico; è possibile – così - ottenere borse di studio, alloggi presso le residenze universitarie, contributi per viaggi all’estero, integrazioni per programmi dell’Unione Europea e ancora altri servizi.presso l’Università di Palermo, è un dirigente di terza fascia, più volte impegnato presso i diversi assessorati della regione Sicilia.Dall’incarico di vigilanza sulle cooperative alla lunga permanenza presso assessorato regionale per l’istruzione e la formazione professionale, quando a reggerlo c’era(nel biennio 2013-2015). La stessa Lo Bello “traslocò” poi nell’ottobre del 2015 verso l’assessorato alle attività produttive e lì chiamò Caracci che venne promosso a suo capo di gabinetto.Il neo dirigente dell’Ersu di Enna non è però del tutto sconosciuto negli ambiti dell’ente addetto alla salvaguardia del diritto allo studio:, dal 2014 fino al giorno della sua recente nomina, approvata dalla giunta Musumeci.