La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario del bar, nel frattempo arrivato sul posto, mentre gli altri oggetti sono stati posti sotto sequestro.

. E' finito in manette per furto aggravato Mirko Bonomo, 31enne palermitano della zona di San Lorenzo.l'uomo aveva infranto anche la vetrata d'ingresso di un bar in centro, da cui si è repentinamente dato alla fuga quando le volanti sono giunte sul posto.addosso aveva una torcia, un ombrello che avrebbe utilizzato per coprire le telecamere e farsi strada nel locale e trenta euro, poco prima rubati dal registratore di cassa, trovato danneggiato.