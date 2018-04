MESSINA - Per riparare un guasto alla condotta di Montesanto, a Messina, l'erogazione dell'acqua nei villaggi collinari e nella riviera nord sarà sarà bloccata fino a mercoledì, quando i tecnici dell'Amam, già al lavoro, prevedono si possa tornare alla normalità. In giasto interessa un tubo del diametro di 60 centimetri. Le zone interessate dall'interruzione idrica sono Camaro Mito, Camaro S. Luigi, via Polveriera, Tremonti, viale Boccetta, Contrada Scoppo, viale Giostra, Annunziata bassa, Annunziata Alta, S. Licandro, Panoramica, Ganzirri, Ospedale Papardo, Ospedale Ortopedico, Reginelle, Curcuraci, Torre Faro, Castanea, Masse.(ANSA).