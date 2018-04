SIRACUSA - Non sembrano esserci più strade alternative al dissesto.. Sarebbe il primo degli enti di Area vasta siciliani dopo le difficoltà economiche determinate dalla mancata riforma Crocetta. Il commissario straordinarioha avviato le procedure per la dichiarazione di dissesto.di tempo per esprimere il proprio parere e predisporre la relazione prevista dall’art. 246 del testo unico Enti locali. Sempre secondo formalità di legge subito dopo il commissario straordinario, con i poteri del Consiglio provinciale, procederà all’approvazione formale dell’atto. Stamattina Floreno ha incontrato la deputazione locale per esporre al territorio la situazione finanziaria del Libero consorzio, domani incontrerà i sindacati dei lavoratori dell’ente e della PartecipataPer giovedì ha già indetto una conferenza stampa, ma l’anticipazione è appunto questa: l’avvio delle procedure di dissesto.. I contenziosi con enti pubblici e privati hanno portato già a decreti ingiuntivi fino al pignoramento delle somme destinate agli stipendi dei dipendenti.. La crisi, è risaputo, comincia con la mancata riforma Crocetta: da una parte sono venuti a mancare i trasferimenti dello Stato per gli enti di Area vasta, dall’altra però lo stesso Stato ha mantenuto il prelievo forzoso. E questo ha prosciugato le casse dell’ente.lo scorso settembre il proprietario dell’immobile che ospita una scuola superiore a Pachino fece trovare il lucchetto al portone dell’istituto. Un mese fa l’ente ha rinunciato a costituirsi in giudizio nei contenziosi aperti dalle cooperative che gestivano il servizio Asacom (in favore dei disabili nelle scuole), perché certo di essere in difetto. Nel caso di una istituzione pubblica la dichiarazione di dissesto non può prevedere la cessazione dell’ente. Un organo terzo si occuperebbe delle insolvenze, mentre l’ente locale dovrebbe trovare un modo per garantire i servizi, iniziando una nuova vita finanziaria. A questo proposito il deputato nazionale Maria Marzana ha ricordato la necessità di arrivare al blocco o al dimezzamento del prelievo forzoso e alla sospensione dei mutui.