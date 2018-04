"In questo periodo abbiamo incontrato molte persone, preso appunti su appunti, abbiamo raccolto spunti e sollecitazioni, ci siamo confrontati con diverse realtà e ascoltato le loro problematiche di ogni giorno, facendole nostre e mettendole alla base del nostro programma elettorale", ha affermato Crinelli nel corso della sua presentazione."Per noi è assolutamente inaccettabile un progetto che guardi solo all'oggi senza preoccuparsi di ciò che accadrà o potrebbe accadere domani - ha aggiunto -. Se la nostra controparte afferma di vantare esperienza e competenza, noi diciamo che quello che manca e che è mancato è soprattutto la progettualità, la lungimiranza". E ancora: "Agricoltura, commercio, artigianato, turismo: sfido chiunque ad indicarmi un settore che oggi navighi in buone acque o che comunque si trovi in condizioni migliori rispetto a cinque anni fa".