La mail anonima, partita da un indirizzo su cui starebbe indagando la polizia postale, è stata sconfessata da quattro "stabilizzati" che a propria firma, con una nota, hanno chiarito che "non esiste alcun organo formale o informale autorizzato a parlare a nome dei dipendenti dei gruppi, né tantomeno a diffondere comunicati che appaiono finalizzati solo a gettare discredito sulla categoria" degli stabilizzati. Un segnale di una guerra sotterranea attualmente in corso tra i cosiddetti stabilizzati e gli esterni chiamati a lavorare nei gruppi.

A portare alla ribalta la mail anonima è il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, che "intervenendo sul presunto falso comunicato stampa di un sedicente gruppo di stabilizzati ha manifestato solidarietà al leader del M5s", sostenendo, "pur avendo idee politiche diverse, che in democrazia ognuno deve essere libero di manifestare le proprie opinioni senza con ciò essere additato come nemico". "Mi rasserena - dice Miccichè - il comunicato dei 4 dipendenti stabilizzati dell'Ars che prendono le distanze dalla nota diramata due giorni fa da un falso comitato di stabilizzati, che aveva come bersaglio il vicepresidente Cancelleri, che ha tutto il diritto di esprimere le proprie idee senza che ciò sia oggetto di aggressioni da parte di nessuno".

Una pletora di parassiti inadeguati e accattoni o preziose risorse professionali al servizio dei gruppi parlamentari? La domanda è d’obbligo - scrive in una nota - vista la polemica che ha investito la politica regionale per via delle assunzioni dei collaboratori dei gruppi all’Ars, tutti genericamente definiti “portaborse” al servizio dei gruppi parlamentari? La domanda è d’obbligo - scrive in una nota - vista la polemica che ha investito la politica regionale per via delle assunzioni dei collaboratori dei gruppi all’Ars,, nonostante la diversa tipologia di norme che ne rende possibile la contrattualizzazione".

L'Udc attualmente, non ha nessun collaboratore esterno, ma soltanto stabilizzati in forza nel gruppo. "In realtà - prosegue Lo Curto - se si guarda alle scelte operate dai grillini che hanno assunto 21 esterni, con contratto D6 e soltanto 3 ex stabilizzati, sembra proprio che questo bacino che conta circa 85 unità sia composto da soggetti inutili alla politica, inadeguati e incompetenti. Diversa la valutazione di tutti gli altri Gruppi che hanno solo integrato con esterni i propri staff composti prevalentemente dagli ex stabilizzati. E invero, riesce difficile pensare che questo personale abbia bivaccato da oltre 20/25 anni senza far nulla in forza delle clientele politiche di cui erano espressione. La valutazione fatta da tutti i Gruppi parlamentari in ordine al funzionale utilizzo degli ex stabilizzati ad eccezione dei grillini, è stata seria, coerente e rispettosa delle professionalità espresse da questi soggetti, padri e madri di famiglia che non possono essere considerati parassiti e accattoni del cui destino ci si può disinteressare con superficiali banalizzazioni. Bene quindi definire con legge la posizione di questo personale le cui funzioni e mansioni sono fondamentali per l’esercizio di tutta la complessa attività parlamentare svolta dai singoli deputati e dai gruppi".

