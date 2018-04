Si è aperta cosi l'ultima udienza prima della camera di consiglio davanti alla Corte di assise.

PALERMO - "Dopo difficili consultazioni abbiamo ritenuto che non era opportuno replicare". A parlare al processo Trattiva è il pubblico minsitero Vittorio Teresi che assieme a Roberto Tartaglia rappresenta la Procura in aula. Non serve replicare, secondo il pm, perché "alla luce degli interventi delle difese il quadro accusatorio non è scalfito". Poi, la stoccata ai difensori: "Abbiamo però ascoltato espressioni che hanno travalicato la dialettica processuale. Ci sono stati attacchi personali e diffamatori".Dopo le brevi dichiarazioni spontanee dell'ex ministro Dc Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, la Corte d'assise di Palermo si è ritirata in camera di consiglio per decidere il verdetto da emettere nei confronti dei nove imputati: boss, ex vertici del Ros ed ex politici.