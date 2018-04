Avvenimenti previsti per lunedì in Sicilia.1) CATANIA - Sede Presidenza della Regione Siciliana, Ex palazzo Esa, ore 08:30 Manifestazione i protesta dei cento lavoratori del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale a causa della mancata chiamata stagionale.2) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Aula Gup, ore 09:00 Prima udienza del processo col rito abbreviato per due degli imputati dell'operazione 'Cerchio magico' della Guardia di finanza sulla gestione della Pubbliservizi: l'ex presidente Adolfo Maria Messina e un consulente, Alfio Massimo Trombetta. Secondo le accuse, l'affidamento di lavori e serizi sarebbe stato indirizzato a imprese traendone svariate utilità.3) PALERMO - Palazzo Branciforte, ore 09:30 Quinta edizione del Festival della Cultura Creativa dedicato ai bambini e ai ragazzi, promosso da ABI con la partecipazione delle Banche italiane. Tre i laboratori organizzati: "Come i viaggiatori del Gran Tour", "A palazzo abita un leone" e "Storie sui vasi". Le attività si svolgeranno in due sessioni: il primo turno inizierà alle 9:30, il secondo alle 11:30.4) PALERMO - Aula Bunker del carcere Pagliarelli, ore 09:30 Processo trattativa Stato-mafia. Ultima udienza in cui la corte dovrebbe ritirarsi in camera di consiglio per la sentenza, Previste le dichiarazioni spontanee di Mancino5) MESSINA - via Oratorio San Francesco 5, ore 10:00 Il candidato sindaco on. Cateno De Luca insieme agli assessori designati Dafne Musolino e Massimiliano Minutoli terrà una conferenza stampa per discutere la riorganizzazione dell'Atm, del servizio Tram, di polizia municipale e Protezione civile.6) CATANIA - Municipio, salone Bellini, ore 10:30 Prima tappa per la presentazione di 'Resto al Sud', un nuovo strumento per i giovani aspiranti imprenditori nel Mezzogiorno promosso da Invitalia e Anci. Parteciperanno, tra gli altri, l'ad di Invitalia Domenico Arcuri ed il presidente del consiglio nazionale dell'Anci e sindaco di Catania Enzo Bianco. Un incontro con la stampa è fissato per le 12.7) MESSINA - Sala Ovale di Palazzo Zanca, ore 11:00 Fratelli d'Italia presenterà, nel corso di una conferenza stampa, l'adesione di un prestigioso personaggio della politica e dell'impegno sociale messinese al progetto del partito. Saranno presenti i deputati regionale on. Elvira Amata e nazionale on. Ella Bucalo.8) TRAPANI - aula magna dell'Istituto comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto, via Tunisi 37, ore 16:00 Dibattito sul tema "La Rsu nel futuro della conoscenza" organizzato dai sindacalisti della Flc Cgil, della Cgil e le lavoratrici e i lavoratrici della scuola, alla presenza del segretario nazionale della Flc Cgil Francesco Sinopoli.9) SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) - I Portali, libreria Ubik, ore 17:00 Presentazione del libro "Titanic - Il naufragio dell'ordine liberale" di Vittorio Emanuele Parsi, ordinario di Relazioni internazionali all'università Cattolica di Milano e della facoltà di Economia dell'università della Svizzera, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali ed editorialista di Avvenire e Panorama. Sarà presente l'autore. (ANSA).