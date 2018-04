Scenario da terzo mondo dell'area di emergenza dell'Arnas Civico consegnata da qualche mese. Sono chiari gli errori di progettazione. E ci chiediamo, c . E ci chiediamo, c

hi sono i progettisti? Q

ual è il ruolo dell'ufficio tecnico?

Se un medico sbaglia paga, questi non pagano mai. Quale è il ruolo della direzione generale che ha supervisionato permessi lavori? Il commissario va rimosso e non solo per queste ragioni. Azienda Arnas è allo sbando queste immagini rendono il senso dello stato in cui versa l'azienda".

A dirlo tramite un post su Facebook, con tanto di fotografie che hanno immortalato la presenza dell'acqua nei locali dell'area di emergenza, il vicesegretario del sindacato Cimo, Angelo Collodoro". L'allagamento ha mandato in tilt il pronto soccorso, con inevitabili conseguenze per i mezzi di soccorso: le ambulanze sono state dirottate per circa un'ora al Policlinico dalla centrale del 118, mentre alcuni pazienti in attesa al triage di essere visitati, hanno preferito tornare a casa o recarsi in un altro ospedale. Disagi anche al piano inferiore, dove si trova l'area della Radiologia.

. Allagato anche il pronto soccorso dell'ospedale Civico, recentemente ristrutturato.