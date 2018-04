PALERMO - “Attraverso la ricognizione del personale della Regione siciliana sicuramente si trovano risorse umane che hanno le qualifiche che servono all’amministrazione. Bisogna solo capire come poterle utilizzare e per questo servirebbe un tavolo per trovare soluzioni condivise”. Lo afferma Fulvio Pantano, segretario generale del Sadirs, il sindacato autonomo dei regionali, che commenta le ultime dichiarazion i dell’assessore alla Funzione pubblica sulla situazione del personale regionale riportate da Livesicilia. “Siamo certi – dice Pantano – che avvocati, ingegneri, e altre figure tecniche di certo non mancano nel bacino complessivo. Quello che fino a oggi è risultato non facile è stato il come utilizzarle”. Pantano chiarisce quindi che “la mobilità entro i 50 chilometri, che viene talvolta utilizzata per motivare la difficoltà nel reperire personale e nel trasferirlo, è prevista da una norma nazionale, non è certo un limite imposto dai sindacati e nemmeno una peculiarità siciliana”. Per cui secondo il segretario generale del Sadirs “le soluzioni ci sarebbero, si possono e si devono trovare. Sederci attorno a un tavolo e ragionare insieme rappresenterebbe la strada migliore. La riclassificazione del personale ad esempio potrebbe dare una concreta risposta alle richieste di figure professionali che arrivano dagli uffici”.