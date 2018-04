è sufficiente non rubare e non frequentare l'allegro club dei “furbetti del cartellino”? Evidentemente no. Queste sono precondizioni certamente osservate dalla stra-grandissima maggioranza degli impiegati pubblici. Per carità, ogni tanto scoviamo i cosiddetti “infedeli” e i fannulloni, ci sono in qualunque settore della vita sociale; li ritroviamo tra i medici, gli imprenditori, gli insegnanti, i liberi professionisti, perfino tra i magistrati e gli appartenenti alle forze dell'ordine, ma sono una sparuta minoranza rispetto all'esercito degli onesti e dei laboriosi.esigenze della collettività, occorre andare oltre gli statici parametri della presenza fisica in ufficio e del disbrigo ordinario delle pratiche dentro i rigidi binari delle mansioni. Soprattutto, e qui adesso intendo riferirmi specificatamente all'amministrazione regionale per ora particolarmente al centro dell'attenzione, occorre una seria rivisitazione degli strumenti operativi, delle modalità di lavoro e un complessivo processo di valorizzazione e aggiornamento del personale, insomma una sorta di gigantesca operazione di ammodernamento e “motivazionale” che il governo Musumeci dovrebbe subito intestarsi.che non basta il materiale conteggio del numero dei regionali in servizio per capirne qualcosa della complessità della situazione - conteggio spesso strumentalmente usato (“sono tanti e non fanno niente”) per colpire e accusare a casaccio - quanto piuttosto cominciare a mettere insieme le legittime aspettative della comunità civile in termini di servizi, dell'economia, le risorse umane disponibili e la riqualificazione del personale guardando ai titoli accademici conseguiti (lauree, master, dottorati, ecc.) e alle competenze maturate sul campo, al di là delle qualifiche rivestite e del mero dato dell'anzianità. Il famoso diritto alla carriera, detto in parole povere, finora clamorosamente negato e motore di crescita nelle imprese private.(a proposito di imprese private ben lontane da favoritismi e accomodamenti): guai se coltiviamo la logica degli avanzamenti in blocco e delle elargizioni di sapore elettoralistico tanto care a qualche deputato regionale. No, i primi a comprenderlo devono essere i sindacati, niente promozioni a pioggia e irresponsabili acquisizioni, prescindendo dal possesso dei profili utili per l'amministrazione. Finiamola, anche, con il mito dell'anzianità slegato da effettivi meriti e da comprovata bravura. Al contrario, attraverso severe selezioni interne si devono individuare capacità e professionalità esistenti, finora nascoste e a lungo mortificate, da potenziare successivamente con corsi di formazione e aggiornamento.ci dicono che mancano, per esempio, laureati in giurisprudenza, ingegneri, geologi (leggere Salvo Toscano: “I regionali non bastano più. Il governo pensa a nuove assunzioni”). Ne siamo sicuri? Oppure ci sono e nessuno si è mai preoccupato di cercarli e di incentivarli, dopo averne verificato la qualità professionale, con uno scatto in avanti dal punto di vista economico e giuridico? Qualcuno potrebbe sbottare: “a 50, 55 anni mi devo fare esaminare, devo ritornare sui libri?” Perché no? In fondo è una forte spinta quella di potere finalmente ottenere un riconoscimento sulla base di una valutazione personale e non sull'onda di progressioni di massa che confonderebbero, come al solito, eccellenza e mediocrità, stakanovisti e fannulloni perpetrando profonde ingiustizie.perché attiene al naturale trascorrere del tempo: l'elevata età media dei dipendenti. In effetti per quanto meticoloso e scrupoloso un cinquantenne è sempre cosa diversa da un giovane laureato, dotato di estrema dimestichezza nel connettersi con l'universo intero e i suoi saperi, animato da passione e dalla fresca voglia di conquistare il mondo. E' evidente, l'amministrazione deve ringiovanirsi, realizzare la straordinaria combinazione tra esperienza e novità, tradizione e innovazione. Allora, ben vengano i concorsi assenti da troppi anni, facendo però trovare alle giovani leve un'amministrazione libera da legami malati con la politica malata, da rigidità ed eccessivi formalismi e in cui c'è spazio per intelligenza, intuito, intraprendenza, meritocrazia e l'efficace ed efficiente perseguimento del bene comune.