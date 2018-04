- Il governo regionale ha nominato i commissari straordinari delle Srr - Società di regolamentazione dei rifiuti. Il decreto del presidente Musumeci è stato pubblicato sul sito del dipartimento. Questi i nomi dei commissari scelti dal governo, molti dei quali erano già volti noti dell'era Crocetta:, per Messina Area metropolitana (Ato Me3 e Ato Me4);, per la provincia di Enna (Ato En 1) e per la provincia di Ragusa (Ato Rg 1); per Palermo Area metropolitana (Ato Pa1 Pa3 e Pa4) e Provincia Ovest,; per Palermo Provincia Est (Ato Pa 5 e Pa6),; torna, ex parlamentare europea, per Trapani Provincia Sud; per Agrigento Est arriva, mentre per Agrigento Ovest ecco. Stando al decreto del presidente, i commissari straordinari durano in carica sei mesi.A proposito di commissari, ce n’è uno nuovo a capo dell’, anche lui con un passato a fianco del governo di Rosario Crocetta. E gradito al vecchio esecutivo è certamente, che è stato scelto come commissario straordinario delcon i poteri del presidente e del cda., visto che il governatore aveva parlato, poche settimane fa di nomine sostanzialmente “temporanee” al vertice delle società ed enti regionali, ecco la proroga per due commissari nominati proprio nei mesi scorsi:. In attesa delle “vere” nomine e della ricostituzione dei consigli di amministrazione. resteranno in carica ancora per un po’ i commissari delle ex Province: lo slittamento delle elezioni al prossimo autunno, infatti, si è tradotto in una proroga degli attuali vertici degli enti sottoposti a un commissariamento record di cinque anni.