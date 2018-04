Tutte le prestazioni di “Asp in Piazza” sono gratuite e con accesso diretto.

"Asp in Piazza" di domani a Trabia è realizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con le Associazioni di volontariato LILT, "Insieme per...” e "Serena a Palermo".

manifestazione itinerante sulla prevenzione organizzata per la quinta stagione consecutiva dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Sarà la centralissima Piazza Lanza ad ospitare, dalle 9.30 alle 16.30, il “Villaggio della salute”.garantiranno una lunga serie di prestazioni, tra cui: screening del cancro alla mammella (mammografia con mammografo digitale di ultima generazione); screening del tumore al colon-retto con distribuzione del sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci; screening pap test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero; screening del tumore alla tiroide, screening del melanoma, prevenzione della BCPO (BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva) e screening delle malattie croniche non trasmissibili. Saranno presenti anche i medici del servizio di epidemiologia per le vaccinazioni. Basterà presentarsi in Piazza Lanza con il tesserino delle vaccinazioni per usufruire delle 10 vaccinazioni rese obbligatorie dalla nuova normativa nazionale e delle 4 fortemente raccomandate. A Trabia ci sarà pure il nuovo camper per la prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche.