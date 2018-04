Doppia copertina questo mese per I love Sicilia. Sul nuovo numero del mensile una fotografia del Movimento 5 Stelle, dopo l'exploit delle Politiche che ha visto i grillini attestarsi in Sicilia si un clamoroso 48 per cento. I love Sicilia ha sentito le voci dei leader del Movimento, da Giulia Grillo, nuovo capogruppo a Montecitorio, a Gianvcarlo Cancelleri. E ha anche chiesto agli esperti le ragioni dell'onda gialla che ha travolto la Sicilia. "Un exploit ancora più netto tra i giovani: dice Pietro Vento, direttore dell'Istituto Demopolis, intervistato dal mensile, che "Iil peso elettorale del M5S in Sicilia tra chi ha meno di 50 anni. Se il 4 marzo avessero votato soltanto gli under 50, il Movimento 5 Stelle avrebbe conquistato nell’Isola il 60%". Ai 5 Stelle è dedicata la copertina nell'edizione di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta. Nelle altre province in copertina Vittorio Sgarbi, il vulcanico critico d'arte che dopo i mesi alla guida dell'assessorato ai Beni culturali, resta come consulente della Regione. Il mensile si può scaricare anche per tablet e smartphone (LINK APPLE STORE,LINK GOOGLE PLAY, LINK WINDOWS STORE). In questo numero, in edicola in questi giorni, anche un servizio sul vino siciliano del difensore della Juventus Andrea Barzagli e sulle iniziative legate a Palermo Capitale della cultura.