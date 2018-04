Il video è già virale. E in effetti, la scena ripresa dal telefonino di un automobilista palermitano, pubblicata da Alessandro Aiello, ha dell'incredibile. Un vero e proprio fiume di rifiuti viene incontro alla vettura dell'uomo che commenta sbalordito e poi pubblica su Facebook, dove il video fa registrare già migliaia di condivisioni e decine di migliaia di visualizzazioni. La spazzatura che sommerge Palermo, insomma, è stata spinta per le strade dal forte acquazzone che si è abbattuto in serata sulla città. Ecco le incredibili immagini.