VERONA - Imminente la pubblicazione del tanto atteso bando di assegnazione dei fondi per la promozione del vino italiano nei Paesi terzi, una partita da circa 100 milioni di euro. "Il Bando Ocm (Organizzazione comune di mercato) uscirà a giorni, e aiuterà soprattutto le piccole e medie imprese". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio con la delega di ministro dell'Agricoltura Paolo Gentiloni a Vinitaly, durante l'intervento alla Fiera di Verona, all' incontro promosso dall'Unione Italiana Vini coi rappresentanti della filiera e alcune organizzazioni agricole (Confagricoltura, Cia, Alleanza Cooperative, Federdoc, Federvini, Assoenologi). "Esportiamo tanto, ma - ha detto Gentiloni - possiamo e dobbiamo farlo meglio: la scommessa sull'Asia è ancora da migliorare. E il lavoro della penetrazione nei mercati esteri è anche una priorità della nostra diplomazia. Rispetto ad altri competitor c'è uno sforzo del Sistema Paese per andare avanti. Ci vuole senso delle proprie radici e ci vuole coraggio dell'innovazione e orgoglio. Questa è l'Italia vincente del vino. Il Testo Unico del Vino - ha precisato ancora - è in fase di attuazione, sui 28 decreti attuativi molto è stato fatto ma siamo al lavoro per portare a termine il tutto. Ci sono ancora questioni aperte, c'è il problema del Comitato Vini, ma questo Vinitaly dimostra che l'Italia non è seconda a nessuno".(ANSA)