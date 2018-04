Il violento gesto avviene a poca distanza da altri due spiacevoli eventi di cui è stato vittima il primo cittadino della città in provincia di Palermo: prima e dopo Natale, infatti, era stata l’automobile di Di Giorgio ad essere danneggiata.

Così ha commentato l’accaduto il sindaco, eletto durante la tornata elettorale dello scorso giugno.

Sulle intimidazioni stanno già indagando da tempo le forze dell’ordine. A Di Giorgio, esponente di Forza Italia eletto in una lista civica, è giunta la piena solidarietà di tutte le compagini politiche di Chiusa Sclafani e di molti sindaci della provincia di Palermo.

- La tomba di famiglia del sindaco di Chiusa Sclafani Francesco Di Giorgio è stata vandalizzata e trovata aperta nella mattina di ieri. Alcuni oggetti sono stati smossi, altri – come le statue votive – completamente distrutti.che va a colpire ingiustamente me ed i miei cari. Sono certo che non si tratta di qualcosa di personale, ma ho contro persone che vogliono ostacolarmi. Se qualcuno violando, ieri, la cappella gentilizia di famiglia pensava di mandarmi un messaggio per fermare la mia azione amministrativa ha sbagliato indirizzo, mi ha dato solo la carica per fare di più e meglio visto che questi atti mi rendono consapevole di essere sulla strada giusta”.