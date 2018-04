PALERMO - La polizia municipale ricorda all’utenza che martedì 17 aprile ed occorrendo anche mercoledì 18 aprile dalle ore 9 alle ore 20, in corrispondenza del Ponte Corleone in viale Regione Siciliana, per consentire la sosta del veicolo e la posa delle attrezzature necessarie ad eseguire le verifiche strutturali sull’impalcato è prevista la chiusura al transito pedonale e veicolare, non contemporanee, delle semicarreggiate di destra in entrambe le direzioni di marcia verso le autostrade di Catania e Trapani.Lo annuncia in una nota il Comune di Palermo che rimanda all'ordinanza 439/2018 dell'ufficio traffico guidato dal dirigente Luigi Galatioto. Il traffico su viale Regione Siciliana Sud-Est, in corrispondenza del ponte Corleone, sarà quindi limitato alla mezza carreggiata di sinistra per consentire all'impresa che effettuerà i test di staticità del ponte di condurre le opportune verifiche.