all'ospedale Buccheri La Ferla. L'acqua ha raggiunto velocemente il mezzo metro e, nelle vie limitrofe, si sono verificati due incidente stradali. Corso Re Ruggero, la strada che conduce da corso Tukory a via Ernesto Basile, è stato ieri sera momentaneamente chiuso dalla polizia municipale per questioni di sicurezza.

E in una Palermo che affronta da giorni una seria emergenza rifiuti, la pioggia ha trascinato decine di sacchetti galleggianti in giro per la città. Un automobilista ha documentato quanto è successo.

. Più di sessanta gli interventi effettuati stanotte dai vigili del fuoco per far fronte agli allagamenti che si sono verificati da un capo all'altro della città. Il centralino del comando provinciale ha continuato a squillare fino a tarda notte per le richieste dei cittadini, molti dei quali rimasti con l'auto in panne e bloccati in strada.Una delle aree più critiche, quella vicino