i 4 bandi relativi all’assunzione, a tempo indeterminato, di 650 funzionari presso le strutture centrali dell’Agenzia delle Entrate. I bandi sono così ripartiti:- Selezione pubblica per l’assunzione di 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria ;- Selezione pubblica per l’assunzione di 118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico ;- Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 unità per la terza area funzionale, profilo professionale funzionario, per attività di esperto nelle analisi statistico- economiche presso le strutture centrali dell’Agenzia;- Selezione pubblica per 2 unità per la terza area funzionale, profilo professionale funzionario tecnico , da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in Valle d’Aosta. Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che siano in possesso di: - Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; - Cittadinanza italiana; - posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;​ - godimento dei diritti politici e civili; - idoneità fisica all’impiego. I candidati dovranno inoltrare domanda per via telematica entro le ore 23,59 del 17 maggio 2018 , compilando nello specifico tutte le informazioni necessarie affinché la domanda sia valida.Di seguito i vari link dove poter inoltrare la domanda, diversi per profilo professionale ricercato.1- profilo professionale funzionario per attività amministrativo- tributaria : http://www.510trib.it/2- profilo professionale di funzionario tecnico : http:// www.118ft.it3- profilo professionale funzionario per attività di esperto nelle analisi statistico-economiche: http:// www.20stat.it4- profilo professionale funzionario tecnico, da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate situati nella Regione Valle d’Aosta: http:// www.2ftao.itPer maggiori ed ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Ammi nistrazione+trasparente/Bandi+di+concorso/Concorsi+non+ancora+s caduti/?page=amministrazionetrasparente