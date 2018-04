PALERMO - "Assumo l'impegno di promuovere iniziative concrete per aumentare i livelli di sicurezza nei presidi sanitari e sostengo questo importante messaggio di non violenza rivolto a tutta la comunità siciliana, affinché ognuno di noi rifletta sull'importanza del lavoro dei medici e del personale sanitario che negli ospedali offre la propria assistenza umana e professionale ad ogni malato e ne costituisce punto insostituibile di riferimento". Lo dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che sostiene la manifestazione ("Stop alla violenza") che si terrà il 21 aprile a partire dalle 15,30 in Piazza Politeama, nel capoluogo siciliano, e annuncia la sua presenza. "Accolgo e condivido questa importante iniziativa, con l'auspicio che tutti noi siciliani - aggiunge - possiamo renderci garanti della sicurezza di medici, infermieri e operatori sanitari al lavoro per curare e salvare vite e sempre più spesso, paradossalmente, bersaglio di pericolose aggressioni". (ANSA).