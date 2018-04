Daniela Ternullo. Quest'ultima, che ricopre anche la carica di vicesindaco di Melilli, è infatti la prima dei non eletti nella lista a Siracusa e subentrerà al collega di partito: alle ultime Regionali Gennuso raccolse 6.557 voti, mentre Ternullo arrivò seconda con 1.796 preferenze. Quest'ultima, che ricopre anche la carica di vicesindaco di Melilli, è infatti la prima dei non eletti nella lista a Siracusa e subentrerà al collega di partito: alle ultime Regionali Gennuso raccolse 6.557 voti, mentre Ternullo arrivò seconda con 1.796 preferenze.

In virtù del provvedimento che limita la libertà personale Gennuso, che è alla sua quarta legislatura a Sala d'Ercole,

sarà sospeso

. Della pratica si occuperà la commissione verifica dei poteri di Palazzo dei Normanni, guidata dal presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, che deve garantire il plenum del Parlamento più antico d'Europa. Non si tratta di unc aso normato dalla legge Severino, che interviene in caso di condanna con la decadenza dall'incarico. Gennuso verrà sospeso non appena la Presidenza del Consiglio trasmetterà all'Ars gli atti che riguardano il deputato siracusano.

che a dopo tre giorni dal voto per il rinnovo di Sala d'Ercole finì ai domiciliari nell'amb ito di una inchiesta per evasione fiscale. Un arresto che pose un problema giuridico dal momento che i membri della commissione non si erano ancora insediati. Per il parlamentare di Fiumedinisi arrivò comunque la revoca della misura cautelare: "Il mio arresto? Una pagina nera di ingiustizia", commentò De Luca.