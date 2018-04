E' questa l'indicazione che il sindaco Leoluca Orlando quale rappresentante del socio di maggioranza, ha dato all'AMAP a seguito del pensionamento di alcune decine di unità di personale.

"E' necessario - afferma Orlando - garantire all'azienda la propria funzionalità soprattutto alla luce della trasformazione in azienda metropolitana ed è altrettanto necessario ed opportuno che siano riconosciuti i giusti diritti dei lavoratori. Così come avvenuto con il processo di stabilizzazione full-time dei lavoratori ex-APS, mi auguro che una proficua concertazione sindacale possa essere fatta come punto di partenza per la riorganizzazione complessiva dell'azienda".

PALERMO - Avviare il percorso per lo scatto di livello dei lavoratori con inquadramenti inferiori (dal II al IV livello) che svolgono mansioni superiori.