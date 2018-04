PALERMO - Un aereo partito dallo scalo 'Falcone Borsellino' di Palermo nelle fasi di decollo ha colpito diversi volatili. Il bird strike, che non ha bloccato il volo, si è verificato attorno alle 16. I resti degli uccelli sono finiti nella pista e gli operai hanno dovuto ripulirla. Un intervento che ha provocato circa mezzora di ritardo per quattro voli: un Volotea da Venezia, un Alitalia da Milano, un Easy Jet da Milano e un Ryanair da Parigi. Gli aeromobili prima di effettuare l'atterraggio sono rimasti in volo attorno allo scalo.(ANSA).