I vigili urbani di Bagheria, guidati dal tenente Salvatore Pilato, hanno intensificato l’attività investigativa e di controllo del territorio nel tentativo di colpire la filiera di approvvigionamento dei numerosi venditori ambulanti abusivi presenti sul lungomare della frazione marinara.

I venditori abusivi di prodotti recanti i segni distintivi di noti marchi contraffatti si sono dati alla fuga.

Il comando di polizia ha proceduto con la notizia di reato alla Procura della Repubblica di Termini Imerese.

BAGHERIA - Duro colpo al commercio di prodotti contraffatti ad Aspra domenica 15 aprile 2018. Sono stati sequestrati 500 cd tra musicali e video e oltre 20 paia di scarpe griffate.«L’attività dei vigili urbani ha lo scopo di colpire l’approvvigionamento dei prodotti contraffatti e di interrompere il circuito che alimenta sul territorio tali attività illecite» – dice il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque – «Tali attività infatti creano un rilevante danno al commercio legale, già sofferente per il protrarsi della crisi economica».I controlli della polizia municipale non saranno limitati ad eventi sporadici ma proseguiranno per tutto il periodo estivo nel tentativo di contrastare un fenomeno illegale che presenta notevoli ripercussioni negative sul mondo dell’economia e su quello del lavoro.