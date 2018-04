Mettendo quasi da parte i temi della Finanziaria e limitandosi a concordare una road map per l’esame della manovra. C’era, infatti, qualcosa di più urgente di cui parlare:. Dei cosiddetti D6, assunti a pioggia dentro Palazzo dei Normanni grazie ai finanziamenti pubblici concessi dalle norme. Fondi utilizzati con una certa leggerezza, secondo la Corte dei conti, che ha convocato i deputati rappresentanti dei partiti, nei giorni scorsi, chiedendo spiegazioni.E il clima non sempre è stato sereno. Uno dei capigruppo, ad esempio, ha lasciato la riunione per protesta. Ma la riunione è andata ovviamente avanti. E così, come detto, ecco le ipotesi per risolvere la questione che sta montando anche di fronte all’opinione pubblica.la riduzione del numero degli esterni, la riduzione del budget a disposizione dei gruppi o il “taglio” di questi collaboratori. In quest’ultimo caso, i gruppi farebbero affidamento comunque al sostegno dei cosiddetti “stabilizzati”, una ottantina di storici collaboratori, dentro il Palazzo in qualche caso da diverse legislature e che oggi si aggiungono, appunto, ai cosiddetti “D6”. Qualcuno ha già quantificato il risparmio in oltre tre milioni di euro., ecco che è invece saltata fuori una proposta di riduzione del budget. Dai circa 58 mila a disposizione oggi di ogni deputato previsti dalla norma, a circa 40 mila euro, con un risparmio di 18 mila euro a deputato: circa 1,2 milioni di euro risparmiati.Nei prossimi giorni, si vedrà. Intanto, la seduta di oggi – non è una novità – è durata poco più della lettura del verbale della seduta precedente. Un quarto d’ora circa e tutto rimandato. O quasi. Nel corso della seduta si è trovato giusto il tempo di avviare l'esame della modifica del regolamento interno dell'Ars, necessaria ad, aggiungendo due deputati segretari. Gli emendamenti al testo di modifica regolamentare devono essere depositati entro domani, ma il voto (è necessaria una maggioranza qualificata di almeno 36 voti a favore) arriverà solo successivamente, nel corso dell'esame sul bilancio.una corsa no-stop dal 23 al 29 aprile, con sedute convocate la mattina anche alle 9 (orario insolito per Sala d’Ercole) e con chiusura prevista alle 22. Entro sei giorni, quindi, la commissione bilancio dovrà far avere all’Aula il testo approvato e che raccoglierà anche quello che arriva dalle commissioni di merito. In una di queste, la Commissione cultura e lavoro è arrivato il voto favorevole a un: è quello che prevede. Ma adesso la palla passa alla Commissione bilancio.