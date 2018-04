PALERMO - I giudici d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana (presidente Giovanni Coppola, consiglieri Vincenzo Lo Presti,relatore, Tommaso Brancato, Valter Del Rosario e Guido Petrigni) hanno condannato Giacomo Maria Sgroi e Davide Cutrona, due ex amministratori, a risarcire l'Iridas (Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abiti di Sicilia), già all'Istituto dei sordi, per il danno di immagine. Sgroi, ex presidente, dovrà pagare 59 mila euro; Cutrona, ex direttore amministrativo, 247 mila euro. La vicenda nasce da un esposto anonimo del 2005 da cui scaturirono un processo penale e poi uno contabile. Il danno patrimoniale e d'immagine all'Iridas segue le condanne penali definitive. (ANSA).