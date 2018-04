PALERMO- La commissione Bilancio dell'Ars esiterà venerdì sera la manovra economica: lo ha comunicato il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè nel corso della seduta, dando il calendario dei lavori che dovrà portare il Parlamento regionale ad approvare i documenti contabili e finanziari entro il 30 aprile, ultimo giorno di esercizio provvisorio. La manovra arriverà in aula lunedì alle 12, l'Ars darà 24 ore di tempo per gli emendamenti. Si ritornerà a Sala d'Ercole il giorno dopo alle 14 per l'avvio vero e proprio dell'esame del bilancio. Dopo la pausa del 25 aprile, l'aula si dovrà preparare ad una no-stop.

"Giovedì 26 - ha detto Miccichè - l'aula inizierà alle 10 e andrà avanti fino alle 22, ci fermeremo solo per la pausa pranzo. Dall'indomani, venerdì, inizieremo alle 9 e finiremo sempre alle 22, i lavori andranno avanti ogni giorno ad oltranza, dobbiamo approvare la manovra entro il 30 aprile, quindi se è il caso anche sabato e domenica". Nel corso della seduta di oggi è stato anche avviato l'esame della modifica del regolamento interno dell'Ars, necessaria ad allargare il Consiglio di Presidenza per dare rappresentanza a due gruppi parlamentari, "Sicilia Futura" e "Fratelli d'Italia", aggiungendo due deputati segretari. Gli emendamenti al testo di modifica regolamentare devono essere depositati entro domani, ma il voto (è necessaria una maggioranza qualificata di almeno 36 voti a favore) arriverà solo successivamente, nel corso dell'esame sul bilancio.(ANSA)