La prescrizione spazza via la presunta frode delle divise. Il Tribunale presieduto da Sergio Ziino ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imprenditori Carmelo e Piero Bucalo, e di Corrado Scali., ma poi per competenza fu trasferita a Roma, salvo poi tornare di nuovo nel capoluogo siciliano su decisione della Cassazione. Un tragitto lungo e complesso. Una volta iniziato il processo era già fuori tempo massimo., impresa capofila dell'Ati che si aggiudicò la commessa milionaria per fornire le divise a carabinieri, soldati e finanzieri.sarebbe stata tenuta nascosta sotto l'etichetta della Comunità europea. In questa maniera sarebbe stato aggirato il paletto del bando che imponeva la realizzazione degli abiti in Europa. Il risultato fu che le divise superarono il collaudo, furono consegnate e indossate, ma i pagamenti bloccati. Ne nacque il processo che ha vissuto una lunga stagione travagliata. Ora la prescrizione.