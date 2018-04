opo l'intervento della Asp che ha indicato gravi carenze igienico sanitarie e con un regolamento di 50 anni fa ci chiediamo quanto veramente stia facendo l'amministrazione comunale per questo mercato, che anche logisticamente si trova disastrato e privo di allacci fognari - afferma il consigliere M5d Igor Gelarda -. Oggi più che mai è assolutamente necessario approvare il regolamento dei mercati generali, che deve essere però un punto di inizio di una riqualificazione complessiva dei mercati ortofrutticolo e ittico".

Secondo Gelarda "la necessità di trovare una nuova area di mercato fuori dal centro urbano è fondamentale ma se non cominciamo a pensarci adesso - spiega - ci ritroveremo per i prossimi 50 anni lo stesso problema. Si potrebbe poi riqualificare l'attuale area a vocazione turistica o per la degustazione di eccellenze agroalimentari - conclude il consigliere M5s - ma intanto bisogna cominciare dal regolamento".

PALERMO - La sesta commissione consiliare di Palermo ha ricevuto il presidente nazionale di Fedagro, Valentino Di Pisa, per discutere del regolamento del mercato ortofrutticolo di via Montepellegrino. "D