Incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Sant'Angelo di Brolo. Per cause al vaglio dei carabinieri, una vettura è finita fuori strada in contrada Serrantini, precipitando in una scarpata. A perdere la vita un'anziana signora, del quale ancora le autorità non hanno rivelato l'identità. È stato invece estratto ancora vivo dalla vettura dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale con l’ausilio delll’elisoccorso, il marito della vittima. Le condizioni sono gravi. Seguono aggiornamenti.col marito Aldo Scaffidi, tutte e due ottantenni.