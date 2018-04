Incidente mortale nel pomeriggio di martedì a Sant'Angelo di Brolo. Per cause al vaglio dei carabinieri, una vettura è finita fuori strada in contrada Serrantini, precipitando in una scarpata. A perdere la vita una coppia di anziani che viaggiavano su una Fiat Panda: Carmela Fazio è morta sul colpo mentre il marito, Aldo Scaffidi, estratto vivo dalle lamiere dai vigili del fuoco, è deceduto durante il trasporto in ospedale.