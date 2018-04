, dopo un primo sciopero della settimana scorsa. I vertici dell'azienda confermano 130 esuberi nonostante l'accordo siglato l'anno scorso fra Italtel, Regione e Ministero dello Sviluppo economico, per un piano di investimento che avrebbe dovuto finanziare un numero di progetti tale da garantire mobilità, ammortizzatori sociali e accompagnamento alla pensione., spostando i lavoratori con contratti di solidarietà in reparti che i sindacati chiamano “di confino”, ovvero privi di missione produttiva con lo scopo di formarli e ricollocarli. "Nessuna riqualificazione - denunciano le parti sociali - si tratta solo di un'operazione per velocizzare tagli del personale". Le agitazioni non riguardano solo la Sicilia, lo stesso destino sta toccando anche ai dipendenti di Milano e Roma, anche loro sul piede di guerra.- I lavoratori hanno già sottoscritto un accordo volontario di mobilità e hanno rinunciato agli scatti di livello. Perchè devono sacrificarsi solo i dipendenti - si domanda il sindacalista - Lo Stato sta facendo la sua parte, così come le Regioni, l'unica che non ha fatto nessun passo in avanti è l'azienda, che pretende solo sacrifici e in cambio mortifica i lavoratori”.per spiegare cosa sta accadendo in Italtel - attacca Giglio - devono sapere che nonostante gli investimenti, l'azienda gioca ancora con la pelle dei dipendenti. Continueremo con gli scioperi e gli atti di disobbedienza - conclude il sindacalista - l'azienda ci deve dare delle risposte chiare, ma soprattutto deve rendere note le sue intenzioni, ovvero metterci al corrente del suo piano industriale”.