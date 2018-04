2) CATANIA - Istituto Ardizzone Gioeni ore 09:00 Incontro su 'Difesa e tutela del minorenni stranieri non accompagnati e dei minorenni in genere' promosso dalla Camera minorile di Catania. Partecipano il presidente del Tribunale per i minorenni Maria Francesca Pricoco, il presidente della cooperativa Foco, Alessandro Brullo, e l'avvocato Antonio Pacillo dell'Unione nazionale Camere minorili.



3) PALERMO - Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri Culturali alla Zisa ore 09:30 Primo laboratorio di idee dei Partigiani del Pd dal titolo: "Rigenerazione Pd. Idee per un nuovo inizio', organizzato dai Partigiani Dem.

4) CATANIA - Camera di commercio ore 10:30 Presentazione del nuovo programma della Camera di commercio del Sud-Est Sicilia con il presidente Pietro Agen e il segretario generale Alfio Pagliaro.

5) PALERMO - Orto Botanico, via Lincoln ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione di 'Orto In Arte', il festival internazionale in programma dal 26 maggio al 2 giugno all'Orto Botanico di Palermo, ideato e diretto da Magrarida Tavares e organizzato da 'Rinascita 18', con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito delle manifestazioni di 'Palermo capitale italiana delle cultura 2018'.

6) CEFALU' (PA) - Municipio, aula consiliare ore 12:30 Presentazione, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, della 6/a edizione di Earth Day, in programma a Cefalù dal 20 al 25 aprile, e della terza tappa del Running Sicily-Coppa Conad. Oltre al sindaco, Rosario Lapunzina, saranno presenti, tra gli altri, Salva Francesca Mancinelli e Simona D'Angelo di Baz'Art Sicilia.

7) CATANIA - Libreria Prampolini, via V. Emanuele 333 ore 17:00 Presentazione del libro che raccoglie tutte le 'Favole' di Domenico Tempio, curato dal filologo Giuseppe Mirabella. Presenteranno il volume il professore Antonio Di Grado e il professore Mario Pagano dell&rsquoUniversità di Catania. Alla presenza del curatore, l'incontro sarà coordinato dal giornalista Filippo Arriva.

8) CATANIA - Via Etnea, angolo via Prefettura ore 18:00 Presidio del Comitato di base NoMuos/NoSigonella contro gli interventi in Sicilia e per smilitarizzare Sigonella

9) PALERMO - Fud Bottega Sicula, Piazza Olivella 4 ore 18:00 Presentazione di una collaborazione tra Fud Bottega Sicula e la start up Artificial nata per festeggiare Palermo Capitale della Cultura e prepararsi a Manifesta nasce. Partecipano il fondatore Fud Bottega Sicula Andrea Graziano, quello di Artificial Giorgio Gori ed il giornalista e direttore Comunicazione e Marketing Teatro Massimo Gery Palazzotto.



10) PALERMO - Sala Stampa di Palazzo dei Normanni, ore 11:00 Il deputato regionale Cateno De Luca presenta le proposte di emendamento al Bilancio e alla Finanziaria "alternative alle proposte farlocche del Governo Musumeci".

PALERMO - Avvenimenti previsti per domani, martedì 17 aprile, in Sicilia:1) CATANIA - Dipartimento di Scienze del Farmaco della Cittadella universitaria, viale Andrea Doria 6 ore 08:00 Appuntamento straordinario per la donazione sangue promosso dal comitato Croce Rossa Italiana di Catania a bordo della nuova autoemoteca.