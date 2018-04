Sono circa 20 milioni gli utenti online che da ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate possono visualizzare le loro informazioni fiscali relative al modello 730. Giunto al suo quarto anno, la formula precompilata della dichiarazione dei redditi online ha visto, nella prima giornata di ieri, oltre 210 mila accessi all’area riservata contro i circa 150 mila dello scorso anno (nelle stesse ore). La dichiarazione precompilata del 730, oltre a quelle degli anni passati, si arricchisce di nuove voci, relative a redditi o detrazioni fiscali legate a rette per asili nido e ad offerte in favore di Onlus, facendo così salire ad oltre 1 miliardo il numero dei dati utili ed informazioni che, si prevede, saranno caricati sul portale dell’Agenzia delle Entrate.per ogni contribuente di poter conoscere come ed in che misura le imposte versate lo scorso anno sono effettivamente state utilizzate dallo Stato in materia di sanità pubblica, istruzione, trasporti, sicurezza, ordine pubbico, previdenza, cultura, protezione del territorio, ma anche la sua quota di debito pubblico o di quanto si è contribuito al bilancio dell’Unione europea. Non variano le modalità per accedere al proprio 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Username e password sono quelle valide per i servizi online di: Fisconline (Agenzia delle Entrate), Inps, Spid (Servizio Pubblico per l’Identità Digitale), Sistema informativo della pubblica amministrazione, Carta nazionale dei servizi. Da ieri, 16 aprile, lo si può soltanto visionare ma potrà essere modificato non prima del 2 di maggio ed inviato dal 10 maggio in poi. Data essenziale da ricordare è il 23 luglio 2018: termine di scadenza entro il quale si dovrà inviare la documentazione online.o ad un privato per i ‘meno tecnologici’ ma in questo caso il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi è fissata il 9 luglio 2018.​ Link ufficiale per maggiori informazioni:https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/