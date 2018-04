Durante il sopralluogo, pianificato nell’ambito di controlli volti al contrasto dei reati ambientali, le guardie costiere e gli agenti del nucleo controlli attività commerciali su area pubblica hanno constatato la presenza di una piattaforma in legno abbandonata e priva di ogni autorizzazione.

L’area, in stato di rovina e utilizzata come deposito di rifiuti speciali, è stata identificata come luogo pericoloso per la pubblica incolumità a causa del danno ambientale prodotto dai detriti che imbrattano l’ecosistema marino della costa di via Barcarello.

Sono in corso gli accertamenti per individuare i proprietari dei materiali e della struttura; nel contempo è stato richiesto all’autorità giudiziaria il sequestro preventivo del lido.

PALERMO - La Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale hanno effettuato un’operazione congiunta a Barcarello per le verifiche su una piattaforma di 3000 metri quadrati posizionata sul demanio marittimo.