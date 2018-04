PALERMO - Quest’anno saranno circa 100 in meno le cabine rispetto al 2017, con la possibilità di prenotare la propria postazione comodamente da casa online. E ancora un nuovo lido giornaliero, tante attività per il tempo libero e due campi fissi per fare sport davanti lo stabilimento non solo d'estate. Queste sono solo alcune delle novità che verranno presentate in conferenza stampa giovedi 19 aprile alle 10.30 al Mondello Palace Hotel dalla Italo Belga. La società racconterà i nuovi progetti per la stagione 2018 che si aprirà il 1 maggio con una giornata ad ingresso gratuito.