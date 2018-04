"Nessun taglio è ipotizzabile su questa categoria". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia all'Ars, Giuseppe Milazzo che prosegue: "La spese prevista annualmente per i Pip è una spesa 'cosiddetta' non comprimibile, quindi si tratta di somme erogate ai soggetti appartenenti al bacino che beneficiano di un sostegno economico". "Per essere chiari - continua Milazzo - questo bacino non è inserito né in una società partecipata né in altro soggetto che in questo momento può essere interessato da tagli che riguardano sia il funzionamento che la gestione". "Le notizie circolate su ipotesi di taglio - conclude il capogruppo azzurro - sono da escludere e comunque non percorribili in alcun modo. Auspico invece che la deputazione palermitana sappia trovare un momento di sintesi affinché, in questa finanziaria, si approvi una norma per valorizzare questi soggetti, i quali ormai da anni, collaborano in svariati settori della Regione, apportando un essenziale contributo umano e lavorativo". (ANSA).