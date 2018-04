riesce a battere "Il Commissario Montalbano". Ieri sera la replica dell'episodio "Il Campo del Vasaio" ha tenuto incollati su RaiUno 6.472.000 telespettatori pari al 26.52% di share. L'ultimo atto del reality di Canale 5 è stato visto invece da 4.545.000 telespettatori pari al 26.43% di share.Belen Rodriguez in una delle sue prime prove d'attrice. "Chi mi ha scelto per questo ruolo è stato molto coraggioso - aveva dichiarato la soubrette argentina a fine riprese - era la prima volta che recitavo e mi è toccato subito il ruolo di una donna cinica, coinvolta nell’omicidio del marito, difficile da interpretare. Sono felicissima ma so già che quando mi rivedrò non mi piacerò, perché sono molto critica nei miei confronti"., Belen ha condiviso una clip su Instagram in cui il figlio Santiago commenta la fiction. "Mamma, perchè hai fatto così", chiede il piccolo. "Perché ero un'assassina amore, ma per finta...", replica lei. Belen e Santiago hanno dunque snobbato l'ultimo appuntamento con l'Isola che vedeva Stefano De Martino nei panni di inviato.la showgirl interpreta il ruolo di Dolores, una donna che intreccia una relazione extraconiugale con lo 'sciupafemmine' Mimì Augello. La situazione si complica ulteriormente quando Dolores si presenta in commissariato per denunciare la scomparsa del marito che sarà ritrovato morto. L’ipotesi iniziale che si tratti di un delitto di mafia lascia lentamente spazio a un’altra: Augello sarebbe coinvolto nel delitto, usato dalla donna per liberarsi del marito di cui non era più innamorata da tempo. Ma la modalità in cui è stato rinvenuto il cadavere sembra riportare Montalbano sulla pista della mafia.