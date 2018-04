- Nessun passo avanti sul progetto di un impianto per rifiuti speciali nel territorio di Agira. Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha disposto in serata agli uffici del dipartimento competente la immediata sospensione della pubblicazione dell'avviso di autorizzazione integrata ambientale. "Ho presieduto un apposito incontro tecnico questo pomeriggio, anche alla presenza dell'assessore Alberto Pierobon, per esaminare ed approfondire le molte criticità che presenta questa vicenda dell'impianto di contrada Serra Campana-Cote - dice Musumeci -. Alla fine, ho richiesto al dirigente dell'ufficio una dettagliata relazione, che voglio avere entro 48 ore. Ogni altra autonoma iniziativa, compresa la pubblicazione dell'avviso dell'Aia, va sospesa fino a quando non saranno rese note le mie determinazioni". (ANSA)