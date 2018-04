"Non vedo e non sento mio fratello Matteo da più di vent'anni. Non faccio parte di Cosa nostra. Se avessi avuto contatti con mio fratello Matteo, chi mi controllava se ne sarebbe accorto. Ci mettono le microspie pure nelle brioches".

Patrizia Messina Denaro era un vero boss. Adesso c'è anche la conferma della Cassazione che ha reso definitiva la sua condanna. In carcere dovrà restarci fino al 2027.A lei e al marito, Vincenzo Panicola, resta legato uno degli episodi più misteriosi della presenza-assenza del latitante., il braccio economico di Matteo Messina Denaro, l'uomo del business della grande distribuzione targata Cosa nostra, avesse iniziato a parlare con i magistrati. E Panicola aveva incaricato la moglie di sondare il terreno, di capire quale contromisura prendere. In ballo, forse, c'era addirittura l'ipotesi estrema di eliminare Grigoli. Poi, arrivò il diktat di Matteo: “Non toccatelo, perché se parla può fare danno”.di mettersi nella stessa cella con lui”. Per controllare Grigoli, per tenerlo buono. Per evitare che facesse danno. Anche se Patrizia non era d'accordo. “Mica se lo può accudire in carcere”, avrebbe risposto al latitante energica com'era. Il pericolo Grigoli alla fine rientrò.