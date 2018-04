Il 14 aprile si è svolto a Catania , presso il Grand Hotel Baia Verde, il 4° meeting internazionale “ Quality in Healthcare and Patient Safety, organizzato dalla Unità Operativa Qualità e Rischio Clinico dell’azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele. Il meeting, giunto alla sua quarta edizione ha avuto come tema l’influenza dei fattori umani nel determinarsi dell’errore e la cultura della sicurezza. All’evento hanno partecipato oltre 500 operatori, medici, infermieri ed altre figure professionali della sanità siciliana ed una folta rappresentata di medici specialisti in formazione e studenti della scuola di medicina di Catania. Il meeting è stato aperto da Davide Reina, studente della facoltà di Farmacia dell’Università Catania, guarito da una severa patologia neoplastica. L’intervento di Davide ha contribuito a dare concretezza all’evento, le cui finalità è quella di creare una nuova cultura per migliorare la sicurezza dei pazienti. Il dr. Vincenzo Parrinello , responsabile della U.O. Qualità e Rischio clinico dell’azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele e Presidente del Comitato Organizzatore, ha quindi illustrato i dati del progetto della Regione Siciliana “Global Trigger Tool”, sviluppato per individuare possibili errori in ambito sanitario al quale partecipano tutte le aziende sanitarie della regione, ed ha evidenziato i principali punti di contatto nella gestione del rischio fra gli ospedali e le altre organizzazioni ad alta affidabilità, quali l’aereonautica e le centrali nucleari. Sono anche intervenuti la professoressa Giovanna Russo , in rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania, il dr. Ettore Panascia , in rappresentanza dell’Ordine dei Medici, il dr Sebastiano Zapalà presidente degli ordini professionali Infermieri della Sicilia, il dr. Carmelo Spica Presidente dell’Ordine Professionale Infermieri della provincia di Catania ed il dr. Salvatore Paolo Cantaro , Direttore Generale dell’AOU Policlinico Vittorio Emanuele, che ha sottolineato come, nel corso di questi anni, l’intera sanità siciliana abbia acquisito maggiore consapevolezza della necessità di gestire il rischio clinico aprendosi anche al confronto con realtà che apparentemente possono apparire lontane dal mondo sanitario. I lavori sono stati moderati dal noto conduttore televisivo e divulgatore scientifico prof. Michele Mirabella che ha introdotto la lectio magistralis sulla cultura della sicurezza del dr. Peter Lachman , pediatra presso il Great Hormond Street Hospital di Londra e presidente dell’ISQua, Società Internazionale per la Qualità delle Cure, e gli interventi del dr. David Van Stralen , professore di pediatria alla Loma Linda University di San Bernardino in California, esperto di organizzazioni ad alta affidabilità che si è soffermato su come creare competenze dall’errore, del Martin Egerth, Senior Product Manager e Senior Human Factors Expert di Lufthansa, che ha​ illustrato all’uditorio conme le compagnie aeree affrontano il problema errore e le modalità attraverso le quali trasferiscono al personale, in termini di cultura della sicurezza, quanto appreso dall’errore stesso, ed il prof. Josè Teixeira , esperto presso l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica di Vienna che si è soffermato fra l’altro sulle azioni e sui controlli che vengono esperiti per garantire sicurezza nella gestione dei reattori nucleari. Ha aperto la sessione pomeridiana il dr. Patrizio Di Denia , infermiere responsabile del risk management dell’ospedale Rizzoli di Bologna che sottolineato il ruolo delle professioni sanitarie e, in particolare, degli infermieri nella gestione del rischio, considerato lo stretto rapporto che si stabilisce nel corso del processo assistenziali fra il paziente e tali figure professionali. Il meeting si è concluso con una interessante tavola rotonda, moderata da prof. Michele Mirabella , alla quale hanno partecipato qualificati professionisti della sanità siciliana, ed una rappresentanza di studenti e specialisti informazione, nel corso della quale si è cercato di comprendere quali buone pratiche di controllo del rischio, provenienti dai sistemi ad alta affidabilità presentati nel corso della sessione mattutina, potevano essere applicati anche al settore sanitario. Alla tavola rotonda sono intervenuti il dr. Roberto Bordonaro , direttore U.O. di Oncologia del P.O. Garibaldi e segretario nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica, il dr. Giuseppe Carpinteri , direttore MCAU del P.O. Vittorio Emanuele, la prof.ssa Giovanna Russo , direttore della U.O. di Oncoematologia Pediatrica del P.O. Rodolico, la sig.na Claudia Giuffrida , studentessa del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, la dr.ssa Letizia Di Gregorio, medico specialista in formazione, e il dr. Sebastiano Zappulla, coordinatore IPASVI della Regione Siciliana. La vivacità del confronto fra i professionisti, costantemente stimolata da Michele Mirabella, ha condotto da un confronto serrato al quale hanno anche partecipato anche alcuni dei relatori suscitando profondo interesse fra gli intervenuti al meeting. I professionisti della sanità siciliana hanno concordato circa la possibilità di apprendere da altre organizzazioni, sottolineando in ogni caso come non si possa prescindere, per garantire sicurezza, dall’investire in competenze, attraverso una adeguata selezione delle risorse umane, ed anche in strutture e tecnologie, come peraltro viene fatto regolarmente nei settori aereonautico e dell’energia atomica.