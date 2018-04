, dell’intervento internazionale in Siria e della visione grillina di questa delicata fase. Dal canto suo, il leader pentastellato ha fatto emergere la propria approvazione verso la scelta del premier Paolo Gentiloni di non prender parte ai bombardamenti fatti da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna ai danni della Siria ma ha anche aggiunto: “Noi non ci sganciamo dai nostri alleati internazionali”. Infine, sulla possibilità di tornare anticipatamente alle urne, Di Maio ha affermato di non temere niente, ma di avere come intenzione principale quella di governare in questa legislatura.