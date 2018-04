PALERMO - Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato un ordine del giorno per permettere ai bambini fino a 6 anni, non vaccinati, di finire questo anno scolastico. "I bambini vanno vaccinati come suggerisce la scienza e prescrive la legge - dichiara il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Igor Gelarda, uno dei promotori dell'ordine del giorno approvato oggi in consiglio - I bambini devono andare a scuola, lo impone l'etica e la vita civile. Soprattutto non possono pagare le scelte dei loro genitori, subendo la punizione, unico caso al mondo, di vedersi negato l'accesso a scuola. Per questo ringrazio i consiglieri che hanno deciso di firmare e votare con me oggi in aula, un ordine del giorno che impegna l'amministrazione comunale a schierarsi dalla parte dei bambini favorendo la loro frequenza scolastica".Il documento ha raccolto oltre 20 firme, quindi la maggioranza del consiglio comunale, consiglieri appartenenti a tutti gli schieramenti politici. Nel testo dell'ordine del giorno si legge che il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta a mettere in pratica tutte le azioni politiche e amministrative per evitare che "i bambini e le bambine non vaccinati, ma regolarmente iscritti, siano allontanati dalle strutture educative e scolastiche e che sia consentito loro di giungere alla conclusione dell'anno educativo e scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione della continuità educativa e didattica".