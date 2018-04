ce l'ha messa proprio tutta per entrare nella casa del "Grande Fratello 15".si è presentato davanti alla porta rossa e ha sostenuto il provino in diretta davanti a quasi 4 milioni di telespettatori durante la prima puntata del reality di Canale 5.Visibilmente emozionato, Salvatore ha imbracciato il microfono e ha intonato "Bad romance", una hit di Lady Gaga di cui è un grande fan.sul piano della tecnica, il siciliano non è passato inosservato.ha rilevato l'opinionista Cristiano Malgioglio. "Sei bravissimo", gli ha fatto eco la conduttrice. Purtroppo per Salvatore il "GF15" è finito lì.e il castelvetranese è tornato a casa ugualmente soddisfatto. Su Facebook scrive di essere felice di aver ricevuto i complimenti di Barbara D'Urso e Cristiano Malgioglio. Un giorno, dice, spera di avere la possibilità di incontrarli per ringraziarli di persona.