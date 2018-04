Il Comune ha fretta, i dipartimenti sono scoperti, senza un dirigente competente le pratiche vengono smaltite con gravissimi ritardi, mandando in tilt le attività degli uffici e anche la vita dei cittadini e professionisti palermitani. I posti indicati infatti ad oggi sono vacanti e per stessa ammissione dell'Amministrazione comunale è in servizio “un solo dirigente tecnico - si legge nelle motivazioni della delibera - e che tutti gli altri posti sono occupati ad interim da dirigenti di ruolo appartenenti all'area Amministrativa e contabile privi della necessaria professionalità richiesta”. E ancora: “Risulta imprescindibile procedere al fine di non creare un gravissimo nocumento all'efficacia dell'azione amministrativa”. Disservizi che in tanti avevano più volte denunciato a partire dai consiglieri di opposizione Giulio Tantillo, Ugo Forello e Giulia Argiroffi, fino ai tantissimi professionisti e imprenditori che troppo spesso si scontravano con procedure lentissime per ottenere permessi e documenti.

L'amministrazione comunale cerca di mettere una pezza al vuoto che da quasi un anno persiste negli uffici tecnici in attesa che si svolga il concorso pubblico annunciato in campagna elettorale da Leoluca Orlando . Queste nuove figure che verranno selezionate con bando pubblico, modi e tempi devono ancora essere stabiliti, avranno infatti un. Nella delibera infatti si legge: “Si da mandato alle risorse umane di procedere all'avvio della selezione per i predetti posti tramite contratto a tempo determinato prevedendo nell'avviso e nel contratto individuale di lavoro una clausola risolutiva espressa con un preavviso di mesi tre da esercitare esclusivamente all'atto dell'approvazione della graduatoria del concorso pubblico”.: Ufficio Protezione civile, al Suap, allo Sportello unico per l'Edilizia, ufficio Condono, area delle Rigenerazione urbana, Ufficio Infrastrutture, Ufficio Edilizia pubblica e scolastica, ufficio Città storica, Ufficio Trasporto pubblico e Piano urbano del traffico e servizi.e “Dato che i posti sono ancora vacanti e disponibili - continua il documento - e che non risultano presenti all'interno dell'Amministrazione comunale dirigenti in possesso delle specifiche professionalità richieste per le funzioni da svolgere” si procederà ad un selezione pubblica per cercare di dare una nuova spinta alla città che per troppi aspetti è alle prese con una crisi su più fronti.