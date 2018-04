un appartamento in via Enrico Albanese, al civico 19, è stato avvolto dalle fiamme. Decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco , molti residenti della zona hanno infatti sentito u boato, ma sarebbe riconducibile all'esplosione dei vetri di una stanza.. Il fumo nero ha poi invaso l'intera abitazione. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti della polizia, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale un'anziana, rimasta lievemente ferita.La strada è stata chiusa al traffico per permettere l'arrivo dei soccorsi, mentre sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.Ad andare in tilt, in questo caso, è stata una friggitrice. Quando sono divampate le fiamme, il titolare ha cercato di evitare il peggio, ma è rimasto leggermente ustionato.(Ha collaborato Alessandro Triolo)